Торговая война: Канада ввела зеркальные пошлины против США

Правительство Канады заявило, что контрмеры на жесткие пошлины Трампа вступают в силу уже сегодня.

Канада официально объявила о введении контрмер против импорта автомобилей из США.

Как сообщает правительство Канады, страна ввела новые экономические меры в ответ на американские пошлины, которые затрагивают канадскую автомобильную промышленность.

Министр финансов Франсуа-Филипп Шампань объявил, что эти контрмеры вступят в силу 9 апреля. Речь идет о:

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25% пошлине на все полностью собранные транспортные средства, импортируемые в Канаду из США, которые не соответствуют условиям Соглашения Канада-США-Мексика (CUSMA);

25% пошлина на содержимое, не имеющее канадского или мексиканского происхождения, в полностью собранных транспортных средствах, которые соответствуют CUSMA.

Кроме этого, правительство Канады внедряет специальную систему ремиссии для автопроизводителей. Она призвана поощрить инвестиции в автопромышленность в самой Канаде, сохранить рабочие места и поддержать национальное производство. Детали этой инициативы будут представлены в ближайшее время.

"Канада продолжает решительно реагировать на все необоснованные тарифы, введенные США в отношении канадских продуктов. Правительство твердо настроено как можно быстрее отменить эти тарифы США и защитит работников, предприятия, экономику и промышленность Канады", - сказал Шампань.

Канада и США - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Дональд Трамп предложил Канаде добровольную аннексию. По словам президента США, он возмущен тем, что Канада "почти ничего не платит" за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту США.

"Это не может продолжаться. Единственное логичное решение - чтобы Канада стала нашим драгоценным пятьдесят первым штатом. Это полностью устранит все тарифы и другие проблемы. Налоги канадцев значительно снизятся, они будут более защищенными - как в военном, так и в других аспектах - чем когда-либо прежде, проблема Северной границы исчезнет, а самая большая и мощная нация в мире станет еще больше, лучше и сильнее - и Канада станет ее важной частью", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что Дональд Трамп отменил 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады. Они будут введены в размере 25%, как и планировалось до этого.

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