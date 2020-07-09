В профильном комитете Рады рассказали, как Украине уйти от сырьевой модели экономики

Принятие законопроектов о локализации производства и поддержке индустриальных парков позволит отказаться от сырьевой модели украинской экономики.

Принятие законопроектов о локализации производства и о поддержке индустриальных парков позволит отойти от сырьевой модели украинской экономики к производству продукции с добавленной стоимостью.

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Об этом во время эфира на одном из телеканалов заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"По состоянию на сегодня есть два законопроекта, после утверждения которых я могу сказать, что, в принципе, моя миссия завершена. Это – законопроект о локализации производства и законопроект об индустриальных парках. Они еще не утверждены, мы их только зарегистрировали. В моем понимании, это два критичных законопроекта, которые способны сделать ключевую вещь, которую я вижу основной задачей нашего комитета. Они изменяют экономическую модель государства – с сырьевой на добавленную стоимость", - сказал он.

По его словам, сегодня именно то время, когда нужно принимать эти законы.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подготовило проект постановления Кабинета министров о внесении изменений в работу системы государственных закупок "Прозорро", которые должны стимулировать локализацию производств в сфере машиностроения на территории Украины.

В конце июня в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты по стимулированию развития индустриальных парков (№3724 и №3725). Речь в них идет как о налоговых, так и таможенных стимулах.

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