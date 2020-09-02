По прогнозу эксперта Анатолия Амелина, в следующем году можно ожидать более слабый процесс восстановления экономики, отток рабочей силы за границу, что приведет к еще большему сокращению уплаты налогов в бюджет.

Следствием текущей налоговой политики украинской власти станет сокращение легальных рабочих мест и объема производства, минимизация инвестиций и рост уровня контрабанды.

Такой прогноз высказал соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин в материале «С благими намерениями. Как украинский парламент убивает экономику».

«В то время, как все страны проводят стимулирующую политику по быстрому выходу из кризиса, Украина, наверное, единственная из стран мира, увеличивает налоговую нагрузку на экономику и увеличивает административное давление налоговых органов на бизнес», - пишет Анатолий Амелин.

Примером несбалансированной налоговой политики он называет принятие в разгар мирового кризиса закона 466-IX (законопроект №1210), который носит «явно вредительский характер для экономики».

По мнению эксперта, закон создает новые коррупционные возможности налоговых органов по давлению на бизнес и ухудшает бизнес-климат.

Так, среди главных негативных новаций, эксперт называет увеличение в 2 раза штрафа на большинство видов имеющихся нарушений, введение понятия «деловой» цели и обязательства доказывать необходимость операции, введение новых высоких штрафов по отчетности BEPS, КІК, новых штрафов за регистрацию налоговых накладных, даже при отсутствии налоговых обязательств, повышение акцизов на ТВЕН (электронные сигареты) на 320% в 2021, а дальше на 20% ежегодно до 2025 года, изменение правил «тонкой капитализации», которое усложняет взятие кредитов на развитие бизнеса.

По его словам, предлагаемый запуск налогообложения контролируемых иностранных компаний создает стимулы как к эмиграции части украинских владельцев бизнеса, так и сворачивание операционных офисов в Украине, особенно ИТ-компаний.

Отдельно акцентирует специалист на нововведениях в металлургии, а именно значительном увеличении ставок ренты на руду на 25-50%. "Экономический смысл этого нововведения также никто не оценивал. Но сокращение персонала — очевидная реакция металлургов», - считает Амелин.

По прогнозу эксперта, в следующем году можно ожидать более слабый процесс восстановления экономики, отток рабочей силы за границу, что приведет к еще большему сокращению уплаты налогов в бюджет, а также противоречит целям президента вернуть граждан на работу в Украину».

По его мнению, ситуацию может исправить внесение изменений в закон, которые поручил подготовить президент.

Прежде всего, считает эксперт, нужно отменить все нормы давления на бизнес, а также отменить расширение налоговых баз, внесенных 466.

«Что касается акциза, то если и повышать акциз для ТВЕН, то постепенно - на 35% с 2021 до 2025 года включительно. Это же, прежде всего, расходы украинцев, доходы которых упали, и поступления в бюджет, которые обнулятся, если перестанут покупать ТВЕНы и вернутся к обычному табаку», - считает Амелин.

По его словам, за рентой на руду тоже нужна адекватность и экономическая оценка. "Правильным будет вернуть прежние ставки к восстановлению спроса на украинскую металлургическую продукцию. Иначе еще одну отрасль потеряем", - предостерегает специалист.

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Автор: УНИАН