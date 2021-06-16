Компания IMMCO TRADE PTE. LTD, которая является одним из лидеров рынка и представляет интересы поставщиков титановых концентратов из Китая, Египта, Пакистана, ЮАР, Индии, Австралии, Мексики, Бразилии, США, а также Украины, просит представителей украинских СМИ не распространять заведомо неправдивую информацию о своей деятельности, условиях контрактов и взаимоотношениях с украинскими партнерами. Об этом говорится в официальном обращении Управляющего директора IMMCO TRADE PTE. LTD Ли Ки.

В IMMCO с недоумением восприняли сообщения в отдельных украинских СМИ о том, что их компания якобы работает в интересах Group DF Дмитрия Фирташа, сотрудничает с «Крымским титаном», причастна к поставкам продукции производства ОГХК в Крым в обход санкций, а также осуществляет покупку украинских титановых концентратов по заниженным ценам. При этом, какие бы то ни было доказательства подобных утверждений предоставлены не были. Подобные обвинения в IMMCO считают абсолютно безосновательными и направленными на дискредитацию компании в глазах украинских властей, бизнеса и общественности.

Компания категорически отвергает подобные обвинения и официально заявляет, что она никогда не выполняла поставки в Крым, не имеет партнерских отношений с Group DF, не работает с компаниями и территориями, в отношении которых действуют режимы санкций. Кроме того, в IMMCO подчеркивают, что соответствующих претензий со стороны украинских правоохранительных и контролирующих органов в адрес компании никогда не поступало.

По словам Исполнительного директора компании, инсинуации в СМИ по поводу нерыночных условий контрактов IMMCO также носят манипулятивный характер и больше похожи на информационные атаки, чем на реальное понимание конъюнктуры рынка титанового сырья.

Руководство IMMCO заявляет о своей открытости к диалогу со СМИ и готовности помогать украинскому бизнесу в освоении новых рынков сбыта продукции, однако просит украинских журналистов и экспертов рынка более ответственно относиться к источникам публикуемой информации, не тиражировать непроверенные сведения и не спекулировать на чувствительных для украинского общества вопросах.

IMMCO TRADE PTE. LTD основана в 2008 году в Сингапуре и специализируется на торговле промышленными минералами, химической продукцией, цветными металлами, неметаллическими минеральными продуктами и прочими сырьевыми товарами для более чем 20 различных отраслей промышленности. Партнерами компании являются крупнейшие индустриальные предприятия азиатских стран.

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Автор: Григорий Бондарь