Стороны выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины.

Италия и Швейцария будут сотрудничать в направлении создания условий для проведения Саммита мира с участием России. Соответствующее заявление в понедельник, 12 августа, подписали вице-премьер-министр - министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни и глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис, сообщается на сайте итальянского МИД.

Стороны выразили глубокую обеспокоенность продолжающейся агрессией Российской Федерации против Украины, которая продолжает вызывать массовые разрушения и страдания. Отмечается, что конфликт уже вызвал очень серьезные социальные и гуманитарные последствия, а также нанес непоправимый ущерб гражданской инфраструктуре.

"Италия, со своей стороны, готовится принять в 2025 году конференцию по восстановлению Украины. ... Осознавая глобальные последствия конфликта в Украине, Италия и Швейцария остаются преданными осуществлению каждого шага, необходимого для построения дипломатического пути к справедливому, всеобъемлющему и прочному миру. Считая, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами, два министра согласились поддерживать тесные контакты для сотрудничества в создании наилучших возможных условий для второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию", - говорится в сообщении. Видео дня

"Мирные переговоры" с РФ - последние новости

Участие РФ во втором саммите мира не будет означать старта переговоров. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, пока рано говорить о том, кто может быть тем представителем РФ, с которым Украина готова встретиться.

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