В документах, оказавшихся в распоряжении СМИ, говорится о множестве контрактов на "ингредиенты" для взрывчатых веществ.

Россия должна получить поставки критически важных химических ингредиентов для производства взрывчатых веществ, заказанных у производителей удобрений, которые избежали международных санкций.

В распоряжении Bloomberg оказались документы, которые показывают, что десятки тысяч тонн азотной кислоты и смеси азотно-серной кислоты были заказаны для предприятий, контролируемых АО "Спецхимия" — одной из крупнейших российских компаний по производству взрывчатых веществ.

Эти контракты — один из способов, с помощью которых страна поддерживает свою военную мощь, несмотря на жесткие экономические ограничения.

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Сообщается, что заказы для подконтрольных "Спецхимии" объектов были размещены через дочерние компании производителей удобрений EuroChem Group AG и "Уралхим" АО. Из документов следует, что эти кислоты являются ключевыми компонентами для производства тротила (TNT), пороха и других метательных веществ, жизненно важных для войны России против Украины.

Что известно об этих компаниях и их заказах

При этом EuroChem и "Уралхим" все еще избегают наиболее жестких санкций США и ЕС, направленных на ослабление российской военной мощи, поскольку их удобрения также критически важны как для сельского хозяйства, так и для глобального продовольственного обеспечения.

СМИ пишет, что многие из 11 заводов, указанных в документах "получателями кислот", были подвергнуты санкциям со стороны союзников Украины за содействие российским военным усилиям. Эти предприятия также производят взрывчатые вещества для "гражданского использования". Однако издание не может проверить, какая часть их текущей деятельности связана именно с "немилитаризированным" производством.

Плановые документы, содержащие номера заказов, свидетельствуют о том, что поставки кислот были подтверждены и будут осуществляться в течение года. В комментарии СМИ компания EuroChem лишь заявила, что она является "важной частью глобальной продовольственной безопасности", и что ее продукция предназначена исключительно для использования в сельском хозяйстве и гражданской промышленности.

Журналисты подчеркивают, что Россия поставляет около 1/4 всех удобрений в Европу, и этот бизнес с февраля 2022 года принес более 5 миллиардов евро. Евросоюз работает над введением штрафных тарифов на некоторые удобрения из России и Беларуси, хотя возможности ЕС по дальнейшему ограничению торговли ограничены необходимостью предотвращения перебоев в поставках продовольствия.

Что известно об ингредиентах для производства взрывчатых веществ

Азотная кислота — ключевой компонент для производства пластичного взрывчатого вещества RDX, а также нитроцеллюлозы, основного компонента пороха.

Нитроцеллюлоза, или пироксилин, является важнейшим ингредиентом для метательных зарядов современных боеприпасов. Как следует из названия, она производится из высококачественного хлопка, который затем обрабатывается смесью кислот. Для одного артиллерийского снаряда требуется около 12 кг пороха.

Основываясь на объемах азотной кислоты, которые, согласно графикам, поступят в этом году на предприятия, связанные с "Ростехом", Bloomberg подсчитал, что Россия сможет производить не менее 6 500 152-мм артиллерийских снарядов в день в 2025 году.

Смесь азотной и серной кислот используется для производства тринитротолуола (TNT), более известного как тротил. Исторически сложилось так, что российские военные также использовали его в качестве ракетного топлива. Выводы вызывают вопросы о цепочках поставок ЕС, в которых по-прежнему присутствуют большие объемы российских удобрений, отмечает Марк Бромли из Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Кроме того, отмечается, что компания EuroChem, зарегистрированная в Швейцарии, по имеющимся данным, должна поставить около 40 000 тонн азотной кислоты на заводы, связанные с "Ростехом" — компанией, находящейся под санкциями швейцарских властей. Документы также показывают, что "Уралхим" и EuroChem могут удовлетворить значительную часть российских потребностей в азотной кислоте и азотно-серной смеси в этом году.

С кем связаны все эти компании

"Уралхим" находится под контролем семьи российского олигарха Дмитрия Мазепина, попавшего под санкции Евросоюза. В 2023 году кремлевский диктатор Владимир Путин наградил Мазепина орденом Александра Невского — одной из старейших государственных наград России.

EuroChem связан с семьей миллиардера Андрея Мельниченко, отказавшегося от своего статуса бенефициара траста, владеющего акциями EuroChem через холдинговую компанию в связи с введением санкций со стороны США, ЕС и Великобритании.

Почему эти компании еще не под санкциями

Обе компании являются крупными поставщиками азотных удобрений. Азотная кислота в первую очередь используется для производства аммиачной селитры, ключевого компонента в химикатах, применяемых в сельском хозяйстве.

Исследователь в области обороны в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) Ник Рейнольдс отмечает, что EuroChem и "Уралхим" трудно подвергнуть санкциям из-за их значительной роли в глобальном сельскохозяйственном секторе.

"Это массовые сырьевые товары, которые очень сложно контролировать. Более широкие санкции в отношении этих материалов вряд ли смогут серьезно ограничить Россию. Она просто создаст новые подставные компании в странах, готовых заполнить пробел", — сказал он.

Другие новости о санкциях против России

Ранее УНИАН сообщал, что в ЕС назвали условие для снятия санкций с РФ. В Европе продолжают настаивать на том, что именно вывод российских войск из Украины будет одним из главных условий для отмены или изменения санкций ЕС.

Тогда как США согласились помочь России избавиться от западных санкций на поставки продовольствия, удобрений и судоходных компаний как предпосылки для заключения соглашения о морской безопасности в Черном море.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, в свою очередь, заявил, что РФ требует отменить санкции, потому что ее экономика летит в пропасть.

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