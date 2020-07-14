Реформа недропользования увеличит поступления к ВВП на $13 миллиардов за 8 лет - эксперты

Эксперты отмечают, что повышение инвестиционной привлекательность украинских недр сделают богаче экономику страны, местные бюджеты и самих украинцев.

Принятие нового Кодекса о недрах, а также внедрение программы реформы недропользования позволит Украине увеличить поступления к ВВП с 9 до 22 млрд долл. до 2028 года за счет привлечения инвесторов, при этом кумулятивный эффект составит 55 млрд долл. к ВВП.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор производственной компании "Велта" Андрей Бродский.

Он отметил, что добывающая промышленность сейчас приносит 9 миллиардов долларов к ВВП - это всего 6%, но наша страна имеет огромный потенциал увеличить эти поступления.

По словам старшего экономиста Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, Украина, по сравнению с другими странами с такими же запасами полезных ископаемых, добывает гораздо меньшие объемы ресурсов и недополучает экспортную выручку.

"Рынок, который мы исчисляем, это возможный рост с 9 до 22 млрд долл. до 2028 года. В ближайшие восемь лет Украина имеет абсолютно реальные возможности получить это, если будет внедрена быстрая процедура подтверждения запасов. Если будут выгнаны "спящие" инвесторы со всех участков, которые стоят пустыми...", - сказал он.

По словам Кухара, говоря о кумулятивном эффекте, расчет до 2028 года показал плюс 55 млрд долл. к ВВП.

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"Основные резервы лежат не в сфере газа и нефти, поскольку эти месторождения истощены. Наибольший потенциал - ряд цветных металлов, литий, металл", - добавил эксперт.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации добывающей промышленности (НАДПУ) Ксении Оринчак, одной из основных проблем в отрасли являются "спящие лицензии", когда добытчики более двух лет ничего не добывают на участке.

Эксперты предлагают ввести рентную плату минимум на 12 месяцев. Также в НАДПУ предлагают ввести международную оценку запасов полезных ископаемых и отменить институт горных отводов.

Президент Украинской ассоциации добытчиков песка Вадим Пелых заявил, что в новом Кодексе о недрах необходимо расширить перечень полезных ископаемых местного значения с 10 до 30.

"Вопрос добычи полезных ископаемых местного значения стоит отдельно. На сегодня около 50% полезных ископаемых местного значения добывается нелегалами. Это связано с неурегулированностью законодательства, в частности, отсутствием уголовной ответственности за такую добычу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале года Кабинет министров Украины принял постановление "О внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами", что позволит упростить привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых.

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