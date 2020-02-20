В Украине упростили привлечение инвестиций в недропользование

По словам Оржеля, из процедуры получения специальных разрешений исключено согласования с областными советами.

Кабинет министров Украины принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами», что позволит упростить привлечение инвестиций в добычу ископаемых, говорится в сообщении Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

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"Наша цель - создание более прозрачных условий и уменьшение административной нагрузки на инвесторов, поэтому сейчас мы исключаем согласования с областными советами для недр общенационального значения из процедуры получения специальных разрешений, как это было раньше. Это создавало дополнительные коррупционные риски и блокировало развитие добычи из недр», - цитирует пресс-служба главу ведомства Алексея Оржеля.

По его словам, постановление предусматривает формирование базы для подачи документов в электронном режиме и убирает непрозрачные механизмы получения разрешений на недропользование вне аукционов.

«Но важно придерживаться экологического законодательства, поэтому инвесторам запрещено начинать деятельность на участках до прохождения процедуры и получения заключения об Оценке воздействия на окружающую среду ", - цитирует пресс-служба Оржеля.

Как сообщал УНИАН, в конце января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что продажа лицензий на добычу недр в Украине будет осуществляться исключительно с помощью аукционов в системе "Прозорро.Продажи".