Документ предусматривает внедрение ряда новаций в приватизационном процессе и в области аренды государственного и коммунального имущества.

15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4572 о стимулировании привлечения инвестиций через приватизацию и аренду государственного и коммунального имущества, которым вносятся изменения в ряд кодексов и 27 законодательных актов.

За принятие законопроекта проголосовали 257 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Депутат Рады Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") во время обсуждения документа отметила, что он предполагает внедрение ряда новшеств в приватизационном процессе и в области аренды государственного и коммунального имущества.

"Мы предлагаем установить требование полного раскрытия данных об объекте для всех заинтересованных инвесторов. Только полная прозрачность позволит сформировать справедливую цену на объект. Мы предлагаем разрешить по решению Кабмина продавать стандартизированные объекты большой приватизации на электронных аукционах, а не только офлайн. Мы предлагаем продлить действие нормы о применении английского права еще на три года", - рассказала она.

Также законопроект предусматривает, что 10% от цены каждого объекта получит бюджет общины, на территории которой он расположен, а 20% от цены будут перечисляться органу управления, передававшему объект на приватизацию.

В свою очередь член комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа") отметил, что нормы законопроекта усиливают способность Фонда госимущества осуществлять возложенные на него функции.

По его словам, основными задачами проекта является "установление структуры и организации деятельности ФГИУ, направленной на повышение результативности его функционирования, уточнение отдельных положений законодательства по вопросам приватизации, управление объектами государственной собственности, корпоративное управление и т.д., направленных на ускорение и упрощение процедур приватизации и повышение эффективности управления объектами государственной собственности".

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко во время пресс-брифинга поблагодарил народных депутатов за поддержку законопроекта и выразил уверенность, что его принятие предоставит приватизационному процессу новый толчок.

"Это важное решение, направленное на то, чтобы государство наводило порядок, с одной стороны, в стратегических предприятиях, а с другой стороны – то, что нестратегическое, непрофильное – надо действительно выставлять на прозрачные аукционы и привлекать туда инвестиции. Потому что одна гривня, потраченная на покупку объекта приватизации, в дальнейшем приносит 4-6 гривень дополнительных поступлений через инвестиции и создание рабочих мест, а также это база для налогов", - сказал он.

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Автор: Иван Бойко