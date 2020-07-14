Рада легализовала игорный бизнес в Украине

Данным документом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон о легализации игорного бизнеса в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона о государственном регулировании деятельности относительно организации и проведения азартных игр (№2285-д) проголосовали 248 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Согласно пояснительной записке к закону, данным документом вводится исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине, а именно: организация и проведение азартных игр в игорных заведениях казино, а также через сеть Интернет; организация и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах, а также ее проведение через сеть Интернет; выпуск и проведение лотерей; организация и проведение азартных игр в покер через сеть Интернет.

В частности, этим законом допускается размещение казино исключительно на территории отелей категории пять звезд в Киеве. При этом для других населенных пунктов (кроме Киева) размещение казино разрешено на территории зданий, в которых расположены отели категории «четыре и пять звезд».

В свою очередь, для игровых автоматов устанавливается ограничение их количества - до 40 тысяч, право на размещение которых реализуется с помощью электронных аукционов с привязкой к соответствующей территории, а также устанавливаются требования для залов игровых автоматов, которые можно размещать только в гостиницах категории три, четыре и пять звезд.

Кроме того, закон предусматривает увеличение возраста игрока с 18 до 21 года, а также устанавливает требования к игрокам и их идентификации, что будет способствовать предупреждению негативных последствий от участия в азартных играх, в частности, лиц, не достигших 21 года, и жесткие финансовые санкции за невыполнение таких требований.

Законом также предусматривается, что регулирование в сфере азартных игр будет осуществляться специальным органом - Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, подчиненной Кабинету министров Украины.

Также документом вводится система онлайн-мониторинга, которая позволит осуществлять госконтроль за деятельностью организаторов азартных игр путем получения данных от игрового оборудования организаторов азартных игр, которые подключены к единой системе.

В пояснительной записке подчеркивается, что принятие закона позволит создать предпосылки для значительных дополнительных поступлений в госбюджет, которые будут направлены на финансирование медицины, спорта и культуры.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2019 года Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за правительственный законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине (№2285), предусматривающий работу казино исключительно в пятизвездочных отелях.

После этого Кабинет министров поручил полиции и Налоговой службе прекратить работу игорных заведений, работающих под видом лотерей.

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, госбюджет Украины может получить в этом году 4,5 млрд грн в результате легализации игорного бизнеса в стране.

В мае 2009 года в Украине был принят закон, которым был введен тотальный запрет азартных игр.

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