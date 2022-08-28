Для получения субсидии, необходимо зарегистрироваться в центре занятости.

Безработные украинцы могут получить субсидию. Для этого им необходимо зарегистрироваться в центре занятости.

Об этом рассказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко в эфире общенационального телемарафона.

"Сейчас ситуация динамичная, картина доходов семьи может меняться кардинально в быстром темпе. Еще на период карантина было предусмотрено: граждане, которые потеряли работу, зарегистрировались в центрах занятости и получают пособие по безработице, могут обратиться и получить субсидию не с учетом дохода за предыдущие шесть месяцев, а с учетом размера пособия по безработице, которое они получали в предыдущие месяцы", – отметил он. Відео дня:

Замминистр акцентировал, что в случае потери работы каждый украинец имеет право обратиться в центр занятости, встать на учет и претендовать на субсидию.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало августа в Украине было официально зарегистрировано 293 тысячи безработных, что на 7% меньше, чем было по состоянию на 24 февраля.

Помощь по безработице получают 244 тысячи украинцев. Минимальная сумма помощи составляет 1000-1800 гривень. В среднем пособие по безработице составляет 4600 гривень. Максимальная помощь – 9750 гривень.

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