Американские инвесторы готовы купить долю в TikTok
Группа американских инвесторов рассматривает возможность покупки пакета акций TikTok у китайской ByteDance на фоне возможного запрета сервиса на территории США.
Об этом сообщает Finacial Times.
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По данным источников издания, инвесторы во главе с венчурными фирмами General Atlantic и Sequoia Capital ведут переговоры с казначейством США и другими регуляторами о возможности дистанцировать TikTok от китайских владельцев.
С предложениями о возможной сделке для TikTok к китайской ByteDance обращались также нью-йоркские частные компании и технокомпании из Кремниевой долины.
Цена вопроса
Цена которую инвесторы готовы предложить за TikTok остается неизвестной, отмечает издание. Несмотря на то, что по итогам минувшего года ByteDance заработала $17 млрд и получила чистой прибыли на $3 млрд, основную прибыль компании принес китайский близнец TikTok — сервис Douyin.
В TikTok сообщили, что не комментируют «слухи или спекуляции» о возможной сделке.
«С тех пор, как две недели назад публично объявили, что мы рассматриваем изменения в корпоративной структуре бизнеса TikTok, было высказано множество предположений от внешних лиц, не участвующих во внутренних обсуждениях компании. Мы не комментируем слухи или спекуляции», — заявили в компании.
Также в TikTok заявили, что уверены в долгосрочном успехе сервиса и пообещали сообщить о планах компании, «когда у нас будет что объявить».
Хронология событий
- 1 июля 2020 года из-за конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели решил запретить TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.
- Напряжение между Китаем и Индией достигло своего пика после инцидента, произошедшего в июне 2020 года на границе между двумя странами, в результате которого погибли 20 индийских солдат. Однако напрямую правительство не связывает этот инцидент с запретом китайских приложений.
- 7 июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео сказал, что США рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант «Amazon» попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение «TikTok».
- Американские законодатели высказали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что США рассматривают возможность внесения Byte Dance (материнскую компанию TikTok) в "черный список" (Entity List) Министерства торговли.
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