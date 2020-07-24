Американские инвесторы готовы купить долю в TikTok

В TikTok не спешат комментировать возможную сделку

Группа американских инвесторов рассматривает возможность покупки пакета акций TikTok у китайской ByteDance на фоне возможного запрета сервиса на территории США.

Об этом сообщает Finacial Times.

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По данным источников издания, инвесторы во главе с венчурными фирмами General Atlantic и Sequoia Capital ведут переговоры с казначейством США и другими регуляторами о возможности дистанцировать TikTok от китайских владельцев.

С предложениями о возможной сделке для TikTok к китайской ByteDance обращались также нью-йоркские частные компании и технокомпании из Кремниевой долины.

Цена вопроса

Цена которую инвесторы готовы предложить за TikTok остается неизвестной, отмечает издание. Несмотря на то, что по итогам минувшего года ByteDance заработала $17 млрд и получила чистой прибыли на $3 млрд, основную прибыль компании принес китайский близнец TikTok — сервис Douyin.

В TikTok сообщили, что не комментируют «слухи или спекуляции» о возможной сделке.

«С тех пор, как две недели назад публично объявили, что мы рассматриваем изменения в корпоративной структуре бизнеса TikTok, было высказано множество предположений от внешних лиц, не участвующих во внутренних обсуждениях компании. Мы не комментируем слухи или спекуляции», — заявили в компании.

Также в TikTok заявили, что уверены в долгосрочном успехе сервиса и пообещали сообщить о планах компании, «когда у нас будет что объявить».

Хронология событий

1 июля 2020 года из-за конфликта на индийско-китайской границе Нью-Дели решил запретить TikTok, а вместе с ним еще 58 китайских приложений.

Напряжение между Китаем и Индией достигло своего пика после инцидента, произошедшего в июне 2020 года на границе между двумя странами, в результате которого погибли 20 индийских солдат. Однако напрямую правительство не связывает этот инцидент с запретом китайских приложений.

7 июля 2020 года госсекретарь США Майк Помпео сказал, что США рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

11 июля 2020 года американский технологический гигант «Amazon» попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение «TikTok».

Американские законодатели высказали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что США рассматривают возможность внесения Byte Dance (материнскую компанию TikTok) в "черный список" (Entity List) Министерства торговли.

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