В частности, законом предусматриваются штрафы от 1,7 до 5,1 тысячи гривень.

Верховная Рада Украины ввела штрафы за препятствование должностным лицам в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" (№ 3931) проголосовали 286 народных депутатов Украины.

Изменениями в закон предполагается, что за создание препятствий в деятельности уполномоченных лиц центрального органа исполнительной власти, реализующих госполитику по контролю в сфере пожарной и техногенной безопасности, связанной с проведением проверок, предусмотрен штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 3 тыс. 400 грн).

За то же деяние, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, предусматривается штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов (от 3 тыс. 400 до 5 тыс. 100 грн).

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Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Также Кабинет министров Украины должен в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним и обеспечить то же для министерств и других центральных органов исполнительной власти.

Отмечается, что в 2022 году они должны проинформировать ВР о выполнении закона.

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Автор: Надя Пришляк