Ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» выступил с инициативой создания единой базы данных потребителей природного газа.

Передача персональных данных потребителей природного газа третьим лицам с целью создания базы пользователей энергоресурсов не отвечает требованиям законодательства Украины и противоречит Регламенту (ЕС) 2016/679 2016/679 Европейского Парламента и Совета «О защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных».

Об этом идет речь в правовом заключении научно-экспертного совета ОО «Ассоциация адвокатов Украины».

«Субъекты рынка природного газа и других энергетических продуктов (электроэнергия, тепловая энергия) Законом не наделены полномочиями предоставлять информацию относительно персональных данных потребителей природного газа и других энергетических продуктов», - говорится в тексте документа.

Юристы уточняют, что в соответствии с законодательством Украины, персональные данные физических лиц относятся к информации с ограниченным доступом и являются конфиденциальной информацией, защищенной от использования третьими лицами.

В Ассоциации адвокатов указали на то, что наличие в Типовом договоре поставки природного газа бытовым потребителям пункта о согласии на автоматическую обработку их персональных данных, нельзя считать добровольной передачей прав на использование этих данных. Распорядитель конфиденциальной информации может получить полномочия на обработку персональных данных только для достижения легитимной цели.

«Каких-либо правовых предпосылок для создания баз данных без получения согласия лиц-потребителей природного газа и других энергетических продуктов… не допускается, за исключением случаев, указанных в положении части второй статьи 32 Конституции Украины и части второй статьи 14 Закона Украины «О защите персональных данных» и только (если это необходимо) в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека», - отмечается в документе.

В документе также отмечается, что создание баз данных потребителей природного газа и других энергетических продуктов с предоставлением доступа к таким данным третьих лиц без добровольного согласия потребителей противоречит положениям Регламента (ЕС) 2016/679 2016/679.

Напомним, ранее глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выступил с инициативой создания единой базы данных потребителей природного газа, включающей EIC-коды потребителей и их персональные данные на базе НАК «Нафтогаз Украины».

НАК «Нафтогаз Украины», монопольно владеющий доступом к всему ресурсу государственной добычи, отказался продавать его частным поставщикам, если те взамен не передадут персональные данные своих клиентов в «Нафтогаз».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН