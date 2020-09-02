Прием заявлений будет возобновлен примерно через неделю — после доработки функционала нового ЕГР.

На портале Дія временно остановили прием заявлений по регистрации ФОПов из-за необходимости доработать функционал нового госреестра.

Об этом сообщает пресс-служба Дія в Telegram.

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Прием заявлений приостановили, чтобы решить проблему загруженности регистраторов и «усовершенствовать получение услуг». Сообщается, что прием заявлений будет возобновлен примерно через неделю — после доработки функционала нового ЕГР.

Последнее обновление реестра

О внедрении в промышленную эксплуатацию обновленного программного обеспечения ЕГР и окончании процесса миграции данных в обновленный ЕГР было объявлено вечером 11 августа. До этого ПО реестра последний раз обновлялось более 10 лет назад — в 2007 году.

Хронология событий

31 августа 2020 года стало известно о том, что Рада может создать в Украине виртуальную экономическую зону.

3 августа 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации разрабатывает единую онлайн-платформу взаимодействия органов исполнительной власти и институтов гражданского общества "ВзаємоДія", целью которой является внедрение онлайн-инструментов взаимодействия граждан и власти.

23 июля 2020 года стало известно о том, что Министерство цифровой трансформации работает над внедрением финансового мониторинга виртуальных активов, который будет необходим в случае легализации Верховной Радой таких активов.

21 апреля Министерство цифровой трансформации запустило официальный веб-сайт company.diia.gov.ua государственной IT-компании Diia Company. В начале апреля Минцифры запустило в открытый доступ портал государственных услуг «Дія».

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Автор: УНИАН