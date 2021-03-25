В частности, 13% пользовались мобильным приложением или порталом «Дія».

Половина украинцев (53%) в течение 2020 года получила минимум одну цифровую услугу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ПРООН и в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и Посольством Швеции в Украине, презентованного во время онлайн-пресс-конференции.

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По результатам опроса, среди самых популярных цифровых услуг, которыми пользовались украинцы в 2020 году, были получение паспортов и других услуг Государственной миграционной службы: такими услугами воспользовались 15% респондентов.

Кроме этого, 13% пользовались мобильным приложением или порталом «Дія», и такое же количество опрошенных использовало электронные государственные услуги по получению субсидий, льгот и социальных выплат.

Среди 47% респондентов, которые в 2020 году не пользовались электронными услугами, почти четверть (24%) отметили, что им не хватает цифровых навыков, а каждый пятый опрошенный (21%) не пользовался онлайн-услугами из-за отсутствия интернета, несмотря на то что нуждался в этих услугах.

Во время презентации результатов опроса заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила, что очень важно держать руку на пульсе общественных настроений и владеть реальным мнением людей о государственных электронных услугах, которыми на протяжении последнего года воспользовались 53% украинцев.

«Это необходимо для принятия эффективных управленческих решений. Мы активно работаем с гражданами, особенно людьми старшего возраста, в рамках проекта «Дія. Цифрова освіта», чтобы повысить уровень цифровой грамотности и укрепить доверие к решениям Минцифры и правительства в целом», - сказала Ионан.

Заместитель постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани подчеркнула, что процесс цифровизации, который начался в Украине еще до 2020 года, заметно активизировался во время пандемии.

«Пандемия COVID-19 значительно ускорила трансформацию сферы предоставления услуг гражданам и государственных бизнес-процессов», - сказала она, добавив, что это создало «новую реальность», поскольку теперь многие работают на своих ноутбуках дистанционно из собственных домов.

Опрос проводился во всех регионах Украины с 10 по 22 сентября 2020 года. В нем приняло участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Что этому предшествовало

Правительство Украины определило диджитализацию страны как одно из основных заданий работы, ключевую роль отведя порталу «Дія» как платформе взаимодействия гражданина и государственных органов власти.

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Автор: Богдан Слуцкий