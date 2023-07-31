Суд назначил подозреваемому меру пресечения.

Бывшему совладельцу сети ресторанов Tarantino Дмитрию Федотенкову, которого подозревают в организации рейдерства компании "Укрбуд", заочно назначена мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом идет речь в постановлении Печерского районного суда Киева с подписью следственного судьи Юлии Головко от 21 июля 2023 года.

"Избрать подозреваемому Федотенкову Дмитрию Валерьевичу, 15.08.1980 года, меру пресечения в виде содержания под стражей. В случае задержания лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и не позднее чем через сорок восемь часов с момента его доставки к месту уголовного производства следственный судья, суд с участием подозреваемого, обвиняемого рассматривает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменение на более мягкую меру пресечения, о чем выносит определение", - сказано в постановлении суда.

Напомним, ранее генеральный прокурор подписал Дмитрию Федотенкову, который сейчас скрывается в Вене, подозрение в организации рейдерства "Укрбуда".

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Федотенков подозревается "в организации противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе долями их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, совершенному повторно, причинившему большой вред, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 УК Украины. Следовательно, в результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО "Укрбуд девелопмент", причинившему компании убытки в особо крупных размерах".

Перед объявлением подозрения правоохранители провели беспрецедентно масштабную кампанию по пресечению деятельности рейдеров, которые были причастны к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд". Оперативно-следственные действия по делам УБ осуществляло Государственное бюро расследований. Сообщалось о 19 обысках и 14 подозрениях. В частности, в отношении бывшего директора компании "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороды, который также сейчас скрывается в Вене. Известно, что правоохранители несколько лет изучали деятельность группы по рейдерскому захвату строительной компании "Укрбуд".

Отметим, что кроме прочего ранее Дмитрия Федотенкова уличили в финансировании агрессии РФ.