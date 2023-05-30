Ранее правоохранители провели беспрецедентно масштабную кампанию по пресечению деятельности рейдеров, которые были причастны к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд".

Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура Украины направили бывшему совладельцу сети ресторанов "Tarantino" Дмитрию Федотенкову подозрение в организации рейдерства "Укрбуда". Последний скрывается в Вене. Об этом СМИ стало известно из источников в правоохранительных органах.

Дмитрий Федотенков подозревается "в организации противоправного завладения имуществом предприятия, в том числе долями их учредителей, участников, путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц, совершенному повторно, причинившему большой вред, то есть в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206-2 УК Украины. Следовательно, в результате совершения указанных преступных действий по предварительному сговору с установленными следствием лицами дважды организовал противоправное завладение долей в 100% в ООО "Укрбуд девелопмент", причинивших компании убытки в особо крупных размерах".

На это уже есть реакция владельца "Укрбуда" Максима Микитася: "Теперь Федотенкова Дмитрия Валерьевича ждет международный розыск и "триумфальное" возвращение домой. Напомню, накануне войны Федотенков, предупрежденный своими кураторами из РФ, уехал в Вену. Впоследствии летом 2022 года Национальная полиция Украины провела обыски у него и связанных с ним структур, в результате которых обнаружены отчеты о финансировании агрессии РФ. Далее в сентябре 2022 года ГБР провело у него и его структур обыски по делу рейдерства Укрбуда, результатом чего стали подозрения 14 участникам преступной группировки, в том числе Майбороде! Теперь наконец несмотря на преграды, постоянные угрозы и грязь – дело дошло и до Федотенкова!".

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Экс-нардеп обратился к инвесторам "Укрбуда": "Друзья, этот шаг является промежуточным, но очень важным в нашей стратегии возврата активов Укрбуда при Совете достройки объектов Укрбуда и передачи квартир инвесторам! Еще раз напомню – мы не нуждаемся в бюджетных средствах или помощи КГГА для достройки квартир – только просим законным способом вернуть наши – укрбудовские активы – этого более чем достаточно!".

Также он анонсировал новые проблемы у рейдеров: "Уважаемые" преступники – может кто-то думает, что имущество Укрбуда ему с неба упало, может что пролезет и не зацепит, а может кто-то откровенно считает до сих пор, что он заслужил это имущество – возвращайте все... Далее анонсирую иск в Королевский суд г. Лондон с предупредительными арестами активов участников процесса. Напомню, 100% Укрбуда владела и владеет лондонская компания Bazert llp. Иск сформирован к КГГА, Киевгорстрою, лицам, которые принимали финансовое участие в рейдерстве Укрбуда и тому подобное. В Лондонском суде прозвучит много интересных фамилий с подтвержденными личными протоколами и подписями".

Напомним, ранее правоохранители провели беспрецедентно масштабную кампанию по пресечению деятельности рейдеров, которые были причастны к захвату и ограблению строительной компании "Укрбуд". Оперативно-следственные действия по делам УБ осуществляло Государственное бюро расследований. Известно о 19 обысках и 14 подозрениях. В частности, в отношении бывшего директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды, который также сейчас скрывается в Вене. Известно, что правоохранители несколько лет изучали деятельность группы по рейдерскому захвату строительной компании "Укрбуд".

Владелец "Укрбуда" Максим Микитась неоднократно обвинял Дмитрия Федотенкова в рейдерском захвате компании путем подделки документов. Он утверждал: "Мне сейчас известно, кто непосредственно рвал на куски "Укрбуд". Это прежде всего псевдоинвестор и рейдер Дмитрий Федотенков, Олег Майборода и еще несколько одиозных персон. Они заработали на этом рейдерстве десятки миллионов! Вот фамилии людей, которые были основными фигурами и реализовали рейдерство "Укрбуда". Главных я назвал. Они тогда в меморандумах пообещали в общей сложности $48 млн капинвестиций и все достроить, гарантировали выплаты и за мои проекты – документы подписали и всех кинули. Обокрали". В результате рейдерства и хищения активов деятельность УБ была парализована. Из-за таких действий большинство жилых комплексов недостроены до сих пор, а среди пострадавших – более 40 тыс. человек. В свое время в СМИ многократно были обнародованы факты хищений на более чем 100 млн долларов.

Ранее СМИ сообщали о другом деле, к которому также была причастна группа во главе с Федотенковым – правоохранители заявляли, что расследуют преступную деятельность владельцев сети ресторанов по легализации и выводу средств в РФ. УП сообщала, что речь идет о Tarantino family, которая принадлежит Дмитрию Федотенкову. "Правоохранители установили, что совладельцы сети ресторанов, несмотря на введенные санкции и полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины, продолжили выводить средства на счета российской управляющей компании. Участники преступной группы причастны к незаконным завладениям земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева", – рассказали в Нацполиции. О российских связях рейдеров заявлял и сам владелец "Укрбуда" Максим Микитась в интервью изданию "Гордон": "Вопрос "Укрбуда" является вопросом национальной безопасности Украины, ведь контроль над компанией удерживал российский бизнесмен Дмитрий Федотенков, связанный с российским криминалом".

8 сентября 2022 года компания "Укрбуд Девелопмент" возвращена законному владельцу – Максиму Микитасю – который, согласно его заявлениям, на протяжении последних лет, активно сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании действий рейдеров. Возможно, именно российский след в рейдерском захвате "Укрбуда" в деятельности данной группы и привел к активизации действий правоохранителей.

"Нужна только политическая воля относительно корректной и оперативной работы правоохранителей над возвращением активов Укрбуда. Основная доказательная база уже давно собрана, вручены подозрения исполнителям среднего уровня – нотариусам, фунтам и нескольким организаторам. Но нескольким главенствующим организаторам – Федотенкову и Майбороде – разрешили бежать в Вену. К сожалению, процесс возврата активов сейчас стоит, и все говорят о бюджетной помощи за счет города и государства. Это же нонсенс. Я давно говорил о государственной безопасности и национальных интересах в деле Укрбуда. Как и о российском следе в рейдерстве заявлял еще несколько лет назад. Дестабилизационные последствия из рейдерства Укрбуда еще не оценены отечественной Фемидой. Надеюсь, время еще придет", – заявлял в интервью владелец "Укрбуда".