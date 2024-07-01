Выплаты предусмотрены ко Дню Независимости Украины и не только пенсионерам.

Определенные категории граждан Украины получат разовую денежную выплату ко Дню Независимости Украины. В частности, некоторые пенсионеры входят в указанные категории. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что механизм выплаты такой же, как был в 2023 году:

пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией – без дополнительного обращения;

ветеранам войны, которые проходят службу / работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций на основании поданных заявок, в частности, через портал электронных услуг ПФУ;

тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу/не работает, для получения помощи нужно подать в Пенсионный фонд заявление произвольной формы – выплата будет проведена по месту жительства лиц на текущий счет в уполномоченном банке.

Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если такая возможность отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2024 года.

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В ПФУ рассказали, что такая помощь предусмотрена законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований". Порядок осуществления выплаты утвержден постановлением Кабмина №1396 от 27 декабря 2023 года "Некоторые вопросы соцзащиты лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, ветеранов войны и лиц, работающих в специальных условиях".

Пенсии в Украине

В Украине пенсии назначаются по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет. Такие виды пенсий предусмотрены законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Украинское законодательство предусматривает, что лицам, достигшим 70 лет, назначаются возрастные надбавки к пенсии. Размер такой доплаты зависит от возраста пенсионера и повышается каждые 5 лет.

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