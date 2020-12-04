Треть заявленной суммы расходов пойдет на обеспечение мер по борьбе с коронавирусом.

По оценкам оргкомитета Токио-2020, властей Токио и японского правительства, перенос Олимпийских игр на лето 2021 года обойдется примерно в $2,8 млрд.

Читайте такжеМОК поспособствует вакцинации спортсменов и болельщиков перед Олимпиадой в ТокиоТакие данные были приведены на пресс-конференции, которая прошла сегодня, 4 декабря, после встречи президента оргкомитета Олимпийских игр в Токио Йосиро Мори, губернатора Токио Юрико Коикэ и министра по делам Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото. Неделей ранее японская газета Yomiuri со ссылкой на свои источники в оргкомитете сообщала, что перенос Игр обойдется в $1,9 млрд, передает kommersant.

По оценкам участников трехсторонней встречи, треть заявленной суммы расходов пойдет на обеспечение мер по борьбе с коронавирусом. Наибольшую часть расходов берут на себя городские власти — $1,1 млрд, чуть меньше — $1 млрд — оргкомитет Токио-2020, остальное добавит национальное правительство. Как отметила Коикэ, у них у всех единая цель — обеспечить безопасность Игр, а самая большая проблема — дополнительные издержки. «Это самый серьезный вопрос в подготовке к играм. Нам нужны понимание и поддержка жителей Токио и японского народа»,— отметила она.

Олимпийские игры в Токио

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Автор: УНИАН