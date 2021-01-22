Это может произойти в рамках реализации Национальной экономической стратегии-2030.

Офис национального инвестиционного совета при президенте в рамках реализации Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года предлагает создать Государственный фонд фондов и Национальный инвестиционный фонд (НИФ).

Об этом во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года заявила руководитель офиса Ольга Магалецкая.

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«Среди инициатив, которые предлагается рассмотреть и наработать, есть создание Национального инвестиционного фонда для трансформации государственных предприятий, пакеты акций которых будут в его управлении, в эффективные и прибыльные компании, а также Государственного фонда фондов, который активизирует развитие индустрии инвестиционных фондов, даст возможность привлечь финансирование международных партнёров. Он будет стимулировать развитие перспективных и инновационных предприятий и экономики в целом», - сказала она.

По её словам, запуск фонда позволит увеличить валовой внутренний продукт более чем на 1%. Этот институт в случае создания будет инвестировать средства в другие фонды, а не в ценные бумаги предприятий.

«Механизм работы фонда фондов состоит в финансировании инвестиционных фондов, которые уже получили инвестиции от ограниченного перечня первоклассных иностранных инвесторов, таких как ЕБРР, IFC, DFC и другие. Эти фонды будут инвестировать предоставленный фондом фондов капитал согласно собственным стратегиям, а полученная от работы фондов прибыль будет возвращаться в бюджет с определённым процентом доходности», - сказала она.

Первичный капитал будут предоставлять государственный бюджет (от 10 до 20%), а также международные финансовые организации (80-90%).

Что касается Национального инвестиционного фонда, то в его управление предлагается на первом этапе передать до 20% акций 10-15 крупных государственных предприятий, а в дальнейшем это количество может быть увеличено. По словам Магалецкой, также нужно отработать вопрос возможной передачи в фонд пакетов акций предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

На втором этапе работы фонда предлагается провести первичное размещение акций госпредприятий, а на третьем – доразмещение акций.

По её словам, основная задача такого фонда состоит в повышении эффективности госпредприятий, результатом которого является увеличение прибыльности и рост капитализации предприятий.

«Одним из инструментов повышения эффективности госпредприятий должна стать корпоратизация управления ГП, которая должна произойти для передачи доли акций государственных предприятий в НИФ, в результате которой НИФ может назначить своих представителей в наблюдательные советы компаний», - сказала она.

Магалецкая подчеркнула, что Национальный инвестиционный фонд в течение трёх лет может принести в государственный бюджет прибыль в размере от 500 до 900 млн дол.

Что этому предшествовало

6 ноября прошлого года правительство презентовало результаты аудита отечественной экономики и векторы экономического развития до 2030 года.

Тогда же премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров определил 30 приоритетных проектов, которые планирует реализовать до 2030 года в рамках Национальной экономической стратегии Украины.

Планировалось, что Кабинет министров представит Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года в первом квартале 2021 года.

20 января 2021 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде принять законопроект о создании государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет финансироваться за счет средств от платы за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

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Автор: Дмитрий Шварц