Правительство предложило добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде принять законопроект о создании государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки, который будет финансироваться за счет средств от платы за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Соответствующий законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно создания государственного фонда поддержки медицины, спорта, образования, культуры и науки» Кабмин одобрил на сегодняшнем заседании.

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Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает создание такого фонда за счет средств, полученных от платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей, а также направление средств этого фонда на финансирование здравоохранения, спорта, образования, культуры, научной и научно-технической деятельности.

Отмечается, что 50% от плат за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игральных автоматов будет направлено в бюджеты местного самоуправления по месту нахождения соответствующего игорного заведения.

В доработанном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2021 год правительство предложило добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Легализация азартных игр в Украине

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№2285-д).

В частности, законом допускается размещение казино исключительно на территории гостиниц категории "пять звезд" в Киеве.

Для других населенных пунктов, кроме Киева, размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

23 сентября 2020 года Кабинет министров создал комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в составе которой будет 230 сотрудников.

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Автор: Екатерина Жирий