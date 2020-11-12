Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина.

Кабинет министров назначил Николая Парсентьева исполняющим обязанности председателя правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод".

Как сказано в сообщении на правительственном портале, соответствующее распоряжение было принято на вчерашнем заседании Кабмина.

Читайте также"Агро Газ Трейдинг" сообщила о производственных рекордах Одесского припортового завода

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества относительно назначения Парсентьева Николая Николаевича исполняющим обязанности председателя правления - директора акционерного общества "Одесский припортовый завод", - сказано в распоряжении.

Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Большая приватизация

Кабинет министров планирует до конца года приватизировать ряд предприятий, в том числе и «Одесский припортовый завод».

Кадровые перестановки

24 января 2020 года Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Синицу.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Шварц