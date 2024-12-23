'Нелегальный рынок сигарет уменьшился вдвое', - Укртютюн

Доля нелегального табачного рынка в Украине снизилась до 12,6% против 25,7% в октябре 2023 года.

В Бюро экономической безопасности Украинысостоялась встреча с представителями Ассоциации "Укртютюн". Во время мероприятия участники обсудили результаты работы Бюро, системные проблемы, с которыми сталкиваются специалисты БЭБ, а также предложения относительно дальнейших шагов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизных товаров, пишет УНН.

По словам Генерального директора Ассоциации "Укртютюн" Натальи Фесюн, данные последней "волны" исследования нелегального рынка табачных изделий, проводимого КАНТАР Украина, свидетельствуют о том, что доля теневого сектора табачного рынка снизилась до 12,6% против 25,7% в октябре 2023 года.

"Мы завершаем год достаточно оптимистично, об этом свидетельствуют данные КАНТАР. Однако после завершения активных мероприятий со стороны правоохранительных и контролирующих органов на прилавках начала вновь появляться нелегальная продукция. Поэтому мы надеемся, что темпы борьбы не будут уменьшаться", - отметила Фесюн.

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В свою очередь менеджер по защите торговых марок компании "Филип Моррис Украина" Сергей Вербов отметил последние громкие кейсы по изъятию линий для изготовления сигарет, отметив, что каждая такая линия это реальное предотвращение роста нелегального рынка сигарет на 1-2%.

По словам представителей Бюро экономической безопасности, с начала года в суд направлено 237 уголовных производств по нелегальному обороту табачных изделий и изъято 16 промышленных производственных линий. Стоимость изъятого составляет более 1,3 млрд грн. По инициативе БЭБ отменены лицензии на производство табачных изделий у 3 предприятий.

Кроме результатов работы, присутствующие также обсудили планы по наработке законодательных изменений, которые бы способствовали детенизации сферы.

Речь идет об увеличении ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 204 Уголовного Кодекса Украины, а также внесении изменений в порядок хранения изъятой подакцизной продукции и оборудования для ее изготовления.

По мнению членов Ассоциации, обсуждаемые инициативы в комплексе с внедрением контрольных постов ГНС и круглосуточной системы видеонаблюдения на предприятиях по производству табачных изделий будут иметь положительный эффект для уменьшения доли теневого рынка сигарет.

Напомним, в конце 2023 года в Бюро экономической безопасностисменилось руководство, сейчас Главное подразделение детективов БЭБ возглавляет Александр Ткачук.