Госстат отмечает существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 52 новорожденных.

Численность населения Украины в январе-сентябре текущего года уменьшилась на 199,1 тыс. человек и на 1 октября составляла 41 млн 703 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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По данным Госстата, в январе-сентябре 2020 года в Украине родилось 220 тыс. 657 детей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 233 тыс. 222.

За девять месяцев текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 206 тыс. 030 человек, тогда как в январе-сентябре 2019 года естественная убыль составила 203 тыс. 311 человек.

Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6 тыс. 941 человек. В январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 10 тыс. 143 человека.

Также Госстат отмечает существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 52 новорожденных.

Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сокращается численность населения Украины

В январе-августе текущего года численность населения страны уменьшилась на 178,4 тыс. человек и на 1 сентября составляла 41 млн 724 тыс. человек.

По данным Госстата, население Украины за 2019 год сократилось на 251 тыс. человек - до 41,9 млн.

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Автор: Екатерина Жирий