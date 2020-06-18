Население Украины сократилось почти на 100 тысяч - Госстат

В Украине на 100 умерших приходится 47 новорожденных.

Численность населения Украины в январе-апреле текущего года уменьшилась на 96,2 тыс. человек и на 1 мая 2020 года составляла 41 млн 806 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, в январе-апреле 2020 года в Украине родилось 92,3 тыс. детей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 99,1 тыс.

За четыре месяца текущего года была зафиксирована естественная убыль населения – 102,9 тыс. человек, тогда как в январе-апреле 2019 года естественная убыль составила 108 тыс. человек.

Число приехавших в Украину за отчетный период превысило количество выехавших из страны на 6755 человек. В январе-апреле 2019 года этот показатель составлял более 10,77 тыс. человек.

Также Госстат отмечает существенное превышение числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших приходится 47 новорожденных.

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Данные по расчету численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Данные по естественному и миграционному движению населения сформированы без учета временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя.

Как сообщал УНИАН, население Украины в январе-марте 2020 года сократилось на 71,8 тыс. человек, до 41,83 млн.

Государственная служба статистики Украины объяснила, что перестала публиковать данные о причинах смертности украинцев за март 2020 года и последующие месяцы из-за закрытия на карантин центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

По данным Госстата, население Украины за 2019 год сократилось на 251 тыс. человек - до 41,9 млн.

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