Налоговая объяснила новые правила для мобилизованных ФОПов

Отмечается, что самозанятые лица должны подать в налоговую ряд документов.

В Украине уточнили перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФОП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Для получения льготы нужны предоставить ряд документов.

Государственная налоговая служба сообщила, что на период военной службы освобождаются от обязанности:

начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисления, уплаты и предоставления налоговой отчетности по единому налогу;

начисления, уплаты и предоставления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Чтобы получить такую льготу, необходимо подать в налоговую следующие документы:

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заявление самозанятого лица; копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную слу жбу по призыву во время мобилизации на особый период.

Указанные документы подаются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении – в течение 10 дней после его завершения.

Если у мобилизованного лица есть наемные работники, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. При этом уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников.

После демобилизации самозанятого лица в течение 180 дней нужно уплатить эти налоги и сборы в бюджет, а финансовые санкции за этот период не будут начислять.

Повышение налогов для ФОП

В конце декабря 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о переносе повышения налогов. Новые ставки действуют с 1 января 2025 года. Законом предусматривается повышение военного сбора для работников с 1,5% до 5% и расширение круга его плательщиков на ФОП.

При этом руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский отметил, что с 1 января для ФОП-упрощенцев есть обязанность по уплате военного сбора, а именно - для первой, второй, четвертой группы ставка будет в размере не менее 10%, а это 800 гривень, от минимальной зарплаты.

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