В состав преступной группировки входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.

Следователи Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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В состав преступной группировки, которая действовала на территории всего государства, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминального мира.

"Правоохранители установили, что в течение двух лет на территории государства действовало устойчивая преступная группировка. В ее состав входили фактические владельцы ряда небанковских финансовых учреждений. В частности злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством.

"Нарушители не совершали документального оформления операций с валютой. Поэтому злоумышленники "сэкономили" на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории государства.

Обыски

24 сентября правоохранители провели санкционированные обыски на территории города Киева и Киевской области. Полицейские изъяли дополнительные вещественные доказательства.

"Следственные действия по ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины продолжаются. Сейчас проверяются факты причастности к совершению преступления должностных лиц регуляторных и контролирующих органов", - добавили в Нацполиции.

Разоблачение конвертационных центров

7 августа 2020 года в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.

7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

17 июля 2017 года Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.

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Автор: УНИАН