Приложение будет использоваться как дополнительный инструмент опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт НБУ.

Национальный банк разработал мобильное приложение для опросов предприятий на платформах iOS и Android, основной функционал которого - удобное онлайн-анкетирование предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте такжеЛомбарды и кредитные союзы будут принимать цифровые документы с приложения «Дія»

Приложение будет использоваться для получения информации от респондентов и расчета индекса ожиданий деловой активности (ИОДА), который Нацбанк публикует на ежемесячной основе.

Дополнительные функции

Мобильное приложение имеет также ряд дополнительных функций, в частности раздел с основными макроэкономическими и финансовыми показателями; раздел с аналитической информацией об ИОДА в виде таблиц и графиков; раздел с историей ответов респондента за предыдущие полгода, а также возможность обратной связи.

Назначение приложения

«Приложение будет использоваться как дополнительный инструмент опроса предприятий в дополнение к традиционному анкетированию через официальный сайт Национального банка. В то же время оно обеспечит оптимизацию сбора информации, привлечение большего количества респондентов и упрощение их доступа к важной информации относительно курса валют, ключевой ставки, анонсов важных событий и тому подобное», - сказано в сообщении.

ИОДА

Национальный банк ввел ежемесячный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) в августе 2019 года. Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. В нем принимают участие частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг.

Индекс ожиданий деловой активности бизнеса в Украине в июне текущего года вырос на 10 процентных пунктов - до почти 46 пунктов благодаря снятию ряда карантинных ограничений и восстановлению деловой активности в мире.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий