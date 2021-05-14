Без регистрации в реестре коллекторским компаниям будет запрещено работать с кредитами.

Национальный банк Украины в июле текущего года запустит реестр коллекторских компаний, без регистрации в котором таким компаниям будет запрещено осуществлять свою деятельность.

Как сообщила пресс-служба регулятора, 14 мая на сайте НБУ заработала специальная веб-страница, посвященная предстоящей регистрации коллекторских компаний, где собрана информация об условиях допуска их на рынок после принятия нового закона, который вступит в действие 14 июля 2021 года.

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"Все коллекторские компании, чтобы иметь возможность предоставлять услуги по урегулированию долгов по потребительским кредитам, должны зарегистрироваться в реестре коллекторских компаний Национального банка. НБУ запустит реестр в течение следующих двух месяцев", – сказано в сообщении.

В НБУ объяснили, что коллекторские компании будут иметь время с 14 июля по 13 августа, чтобы подать пакет документов на включение в реестр. Финансовым компаниям, которые имеют лицензию на предоставление некоторых финансовых услуг, а именно на факторинг или кредитование, нужно будет подать сокращенный перечень документов. А юридическим лицам без лицензий – полный пакет документов.

"Важно, что компаниям, которые не зарегистрируются в реестре, после 14 октября 2021 будет запрещено осуществлять урегулирование просроченной задолженности по потребительским кредитам в пользу других лиц. Договор кредитодателя с незарегистрированным коллектором будет считаться недействительным", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в сентябре 2020 года приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

12 апреля президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности». Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

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Автор: Анна Нагорная