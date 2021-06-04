Курс биткоина опустился на 6% по отношению к доллару и составил $36 697.

Курс биткоина опустился на 6% по отношению к доллару и составил $36 697.

Это произошло после того, как основатель и глава Tesla Илон Маск написал твит, в котором вновь намекнул на снижение своего интереса к этой криптовалюте.

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Маск опубликовал популярный мем о ссоре между мужчиной и женщиной, поставив вверху хэштег #bitcoin и изображение разбитого сердца.

Снижение курса биткоина опустило курсы и некоторых других криптовалют: эфир подешевел на 7%, до $2,6 тыс., а популярный в последнее время догкойн — на 8%, до $0,36.

По состоянию на 14:33 по Киеву, биткоин стоил $36 565.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко