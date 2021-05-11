По данным экспертов Moody’s, самым «старым» регионом в мире станет Европа.

Глобальный экономический рост в течение следующих пяти лет снизится на 0,9 процентных пункта из-за старения населения в США и других странах с развитой экономикой.

Читайте такжеFinancial Times: Следующие поколения не родились, что будет с экономикой мира?Об этом сообщили аналитики агентства Moody’s. По их данным, самым «старым» регионом в мире станет Европа, в США население трудоспособного возраста будет расти, но медленными темпами.

«По нашим оценкам, старение, вероятно, снизит глобальный экономический рост на 0,9 процентных пункта в год в течение 2020–2025 годов», - цитирует доклад Moody’s РБК. Аналитики отмечают, что старение населения «еще больше увеличит фискальное бремя по мере роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение».

В течение двух десятилетий глобальный рост населения трудоспособного возраста замедлится более чем на 50%. Европа будет самым «старым» регионом, сокращение численности трудоспособного населения произойдет в Германии, Японии, Италии, Испании и Корее. В США и Великобритании эта категория населения будет увеличиваться, но более медленными темпами, чем в прошлом десятилетии.

Эксперты Moody’s отмечают, что темпы иммиграции не смогут компенсировать медленный рост численности трудоспособного населения. В итоге в странах со стареющим населением увеличится вовлечение в работу женщин и пожилых работников.

Смягчить негативные последствия старения населения поможет внедрение технологий и инноваций, но для этого потребуется государственные и частные инвестиции, в том числе для переподготовки кадров.

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Автор: Ирина Погорелая