На сайте образовательного хаба будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов.

Министерство цифровой трансформации и американская компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, запустили образовательную онлайн-платформу SMB Hub Ukraine для малых и средних предпринимателей.

Об этом сообщила пресс-служба министерства на своем сайте.

Читайте такжеНа украинское сообщество "Школа инфо" за первые сутки подписались 780 тысяч человек

«Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Facebook объявляют о запуске центра бесплатного и интерактивного онлайн-обучения для малых и средних предприятий SMB Hub Ukraine», - сказано в сообщении.

Отмечается, что на сайте образовательного хаба будут опубликованы тренинги о продвижении бизнес-проектов в интернете, создании креативного контента, а также примеры эффективного использования цифровых инструментов украинскими предприятиями.

Согласно сообщению, все тренинги будут доступны с 3 ноября не только на сайте образовательного хаба, но и в национальной онлайн-школе для предпринимателей на платформе «Дія.Бізнес».

Пресс-служба также сообщила, что онлайн-тренинги подготовили эксперты Facebook.

Кроме тренингов, платформа будет включать видео- и письменный контент, направленный на то, чтобы помочь предпринимателям лучше подготовиться к цифровой трансформации.

Facebook

Facebook – американская технологическая компания, владеющая одноименной социальной сетью. По состоянию на март 2020 года пользователями соцсети были более 2 млрд человек. Основателем и генеральным директором компании является Марк Цукерберг.

Хронология событий

В июне Министерство цифровой трансформации и технологическая компания Facebook запустили бесплатные воркшопы для предпринимателей «Основы использования Facebook и Instagram для развития бизнеса онлайн».

Также в июне Министерство цифровой трансформации в партнерстве с Международной финансовой корпорацией (МФК) запустили национальную онлайн-школу для предпринимателей на платформе «Дія.Бізнес».

Целью такой школы является развитие навыков потенциальных и действующих предпринимателей для успешного развития собственного дела, а также помощь представителям малого и среднего бизнеса в использовании финансовых услуг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец