Компания Метинвест в рамках инициативы акционера Стальной Фронт безвозмездно обеспечила Львовский оборонный Кластер (ЛОК) более 500 тонн стальных листов.

Об этом говорится в сообщении компании.

Из бронестали Метинвест-СМЦ специалисты ЛОК изготовили значительную часть из 80 тысяч бронежилетов, переданных украинским защитникам.

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"Сейчас весь мир знает о стальной мощи украинских военных. Но нашим защитникам также нужна качественная защита. В начале войны Группа Метинвест первой в Украине наладила поставки бронестали из-за рубежа. Чуть позже компания овладела ее собственным производством. Больше бронежилетов – больше воинов вернутся к своим семьям. Именно поэтому мы неустанно работаем и помогаем ВСУ средствами защиты", – отметил генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Львовский оборонный кластер объединяет специалистов оборонных предприятий, волонтеров и производственные мощности со всей страны, чтобы обеспечивать защитников качественными бронежилетами. Организация имеет собственную лабораторию для тестирования готовой продукции, поэтому каждый броник тщательно проверен.

Напомним, в рамках военной инициативе Рината Ахметова, металлургические предприятия "Метинвеста" частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.

В рамках инициативы ВСУ получили около 800 беспилотников, более 110 тысяч бронежилетов, тысячи единиц тепловизоров, дальномеров, раций и остальных технологических решений для военных.

Также Метинвест-СМЦ продолжает бесплатно предоставлять бронепластины для обеспечения воинских частей, ТРО, коммунальных структур и отдельных бойцов: https://bit.ly/3SbHYcA.

Больше о работе компании и онлайн-магазине металла на сайте Метинвест-СМЦ: https://metinvest-smc.com