В "Метинвесте" Ахметова рассказали, что нужно, чтобы нарастить производство продукции для ВСУ.

Компания "Метинвест" Рината Ахметова производит на своих предприятиях много продукции для военных, в том числе мобильные блиндажи, бронежилеты и минные тралы, но мощности компании ограничены. В то же время, если государство создаст заказ и окажет поддержку, компания готова развертывать дополнительные мощности и обеспечивать военных продукцией в необходимом объеме. Об этом рассказал в интервью "Форбс" генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

"Мы производим много продукции для ВСУ - мобильные блиндажи КВСУ, минные тралы и другое оборудование. Однако сейчас нельзя говорить, что эта работа идет в промышленных масштабах. Фактически, мы делаем это в свободное от основной работы время. Мы сделали только 8 минных тралов, а армии нужны сотни", - подчеркнул Рыженков.

Он выразил надежду, что украинский ВПК будет расти быстрее и привлекать к этому частные компании. Ведь если компания получит от государства заказы, то откроет новые производства, наймет сотрудников и будем производить те же минные тралы в нужных государству объемах.

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"Я надеюсь, что Александр Камышин, Рустем Умеров смогут приобщить частные компании к ВПК. Я не говорю о производстве танков, этого делать мы не можем. Но то, что мы можем, - готовы делать в необходимых объемах", - резюмировал Рыженков.

Напомним, "Метинвест" с начала полномасштабной войны помогает украинцам и Вооруженным силам: на эти цели компания направила уже 4 миллиарда гривень. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального Фронта". За это время компания изготовила и передала бойцам бронированные щиты для 200 фронтовых машин, более 300 стальных блиндажей, а также закупила для военных более 400 автомобилей, более 1500 дронов и почти 2000 тепловизоров и 875 единиц коммуникационного оборудования