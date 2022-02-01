Количество контейнерных грузов, обработанных в 2021 году на причалах Одесского порта №№ 2, 1-К и 2-к, которыми оперирует ГП "Контейнерный терминал Одесса" (ГП "КТО"), составляет 390 808 TEU, то есть рост на 5,1% по сравнению с 2020 годом. В декабре 2021 года ГП "КТО" было обработано 37 856 TEU, что является абсолютным рекордом месячной перевалки контейнеров терминалами в Украине за последние 12 лет.

Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ").

"Несмотря на неблагоприятные внешние факторы, связанные прежде всего со сложной эпидемической ситуацией во всем мире и перебоями в логистических цепочках поставок, что привело даже к некоторому уменьшению общего объема контейнерных грузов на рынке Украины по 2021 год в сравнении с 2020 годом, компания в прошлом году увеличила контейнерооборот в TEU на 5,1 % за счет развития существующих и привлечения новых сервисов нашей клиентуре, которая довольна и пользуется высоким уровнем сервиса ГП "КТО" по европейским стандартам", - комментирует генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин.

"Так, в августе 2021 года контейнерная линия Medkon открыла новый еженедельный сервис на терминале, что предоставляет значительные возможности для увеличения контейнерных грузопотоков. Кроме того, в конце прошлого года наши многочисленные клиенты получили ожидаемый очередной апгрейд современного и высокотехнологичного веб-сервиса ГП "КТО", прежде был запущен к работе новый модуль веб-портала для оформления электронных поручений по погрузке контейнеров на суда, что свидетельствует об успешном продолжении внедрения терминалом современных ИТ-решений и дигитализации документооборота", - рассказал исполнительный директор по коммерции ДП "КТО" Игоря Яровенко.

Напомним, ГП "Контейнерный терминал Одесса" является дочерней структурой немецкого логистического концерна HHLA AG (головной офис – г. Гамбург, ФРГ). Оперирует контейнерным терминалом Одесского порта с 01.07.2021 г. и является лидером отечественного рынка перевалки контейнеров в портах и одним из ведущих игроков контейнерного рынка Черного моря. Компания является одним из крупнейших иностранных инвесторов в отрасли: за 20 лет инвестировала в развитие производственных мощностей порта более 170 млн. евро, а также одним из крупнейших налогоплательщиков в Одесском регионе, так всего за 20 лет работы в целом было уплачено налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму свыше 3 миллиардов гривень.