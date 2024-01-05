На валютный рынок влияли, в частности, сезонные и психологические факторы.

Рост курса доллара, который наблюдается в последнее время, обусловлен рядом факторов, но любые изменения курса являются нормальным явлением при режиме гибкого курсообразования, пишет пресс-служба НБУ со ссылкой на комментарий заместителя главы НБУ Сергея Николайчука для одного из телеканалов.

"При режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", – сказал он.

По словам Николайчука, ослабление гривны в конце 2023 года в первую очередь обусловлено сезонными факторами. Во-первых, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. Во-вторых, традиционно в конце года растет спрос на валюту со стороны населения.

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Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи, в то же время активные боевые действия продолжаются и это обуславливает потребность в финансировании, подчеркнул замглавы Нацбанка.

"Благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. Однокременно благодаря сложившимся предпосылкам они не являются угрожающими. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны", – сказал он.

Как отметил Николайчук, курс на наличном рынке, который является важным для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается крепче, чем, например, в IV квартале 2022 года.

Также он сообщил, что возвращение к фиксированному курсу пока даже не рассматривается. НБУ отошел от него сознательно и, когда были сформированы надлежащие для этого предпосылки.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Одна из них – сохранение привлекательности гривневых инструментов (депозитов и ОВГЗ). Текущая ситуация на валютном рынке не является какой-то неординарной и точно не угрожает выполнению этой задачи", – подчеркнул замглавы НБУ.

По его словам, в 2023 году официальный курс гривны относительно доллара ослабился менее, чем на 4%. Доходность гривневых инструментов с избытком компенсировала эту девальвацию и остается значительно выше по сравнению с инструментами в иностранной валюте. Это также перекрывает фактическую и ожидаемую инфляцию.

"НБУ имеет все возможности обеспечивать курсовую устойчивость и в дальнейшем. В пределах режима управляемой гибкости, гривня может как ослабляться, так и укрепляться. В то же время, как свидетельствует наш опыт периода 2016-2021 годов, гибкий обменный курс позволяет нам в долгосрочной перспективе достигать курсовой устойчивости", – добавил Николайчук.

Курс валют в Украине

Как писал УНИАН, наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 января, подорожал на 8 копеек – до 39,05 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,85 грн за евро.

В столичных валютных обменниках Средний курс доллара сегодня подорожал на 10 копеек – до 39,20 грн/долл. (продать доллар можно за 39,06 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 10 копеек, до 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,63 грн/евро).

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