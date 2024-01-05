Продать доллар можно в среднем по курсу 38,30 грн, евро – 42,00 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 5 января, подорожал на 8 копеек – до 39,05 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 38,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 42,85 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня подорожал на 10 копеек – до 39,20 грн/долл. (продать доллар можно за 39,06 грн). Курс евро же в обменниках подорожал на 10 копеек, до 42,85 грн/евро (курс продажи – 42,63 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 5 января, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 38,04 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с сегодняшним показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 41,67 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что на следующей неделе, с 8 по 14 января, ситуация на валютном рынке будет более-менее прогнозируемой и экономически обоснованной, а курс на наличном рынке будет колебаться в пределах 38,5-39,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро.

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