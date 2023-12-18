Грузовики с мебелью неделями стояли в очереди на границе.

По итогам января-ноября 2023 года украинский экспорт мебели (группа товаров 94) оценивается в $730 млн. Это на 3,2% меньше аналогичного показателя 2022 года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" член правления Украинской ассоциации мебельщиков (УАМ) и координатор развития мебельных кластеров Оксана Донская.

"Основной причиной падения является блокирование польско-украинской границы. Грузовики с мебелью неделями стояли в очереди на границе в ноябре 2023 года, и небольшая доля была доставлена автомобилями с грузоподъемностью до трех тонн", – отметила эксперт.

По ее словам, ожидается, что отложенный спрос ноября и снятие блокировки границ с Польшей позволит отгрузить заказы и достичь уровня экспорта за 2023 год в $810 млн, а также значительно увеличить объем экспорта уже в следующем году.

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За 11 месяцев 2023 года удельный вес экспорта мебели в общем объеме экспорта товаров из Украины составил 2,2%.

В период 2009-2021 годов экспорт украинской мебели ежегодно рос в среднем на 13,5% с $0,2 млрд. В 2021 году он достиг рекордных $1,1 млрд. По итогам 2022-го украинским производителям мебели удалось удержать экспорт на уровне $0,8 млрд, из которых более 91% приходилось на страны ЕС.

В текущем году изменилась структура экспорта. Доля поставок в Польшу сократилась с 35,1% ($264,6 млн), до 29,5% ($215,2 млн). В то же время значительно вырос объем экспорта в Германию на 17%, с $129,3 млн до $151,3 млн.

Блокада украинской границы

Польские перевозчики начали акции протеста на украинско-польской границе еще в начале ноября. 12 декабря главный грузовой пункт пропуска на украинско-польской границе "Ягодин-Дорогуск" был окончательно разблокирован.

Однако через несколько дней польские перевозчики анонсировали новую акцию протеста на КПП "Дорогуск-Ягодин". На 17 декабря очередь на границе насчитывала более 2 тысяч украинских грузовиков. При этом пропускная способность перехода составляет примерно 650 грузовиков в сутки.

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