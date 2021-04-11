В частности, для нахождения взаимного компромисса будет предметно проведен аудит всех спорных моментов.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились проанализировать все спорные моменты на пути подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Украины заявил, что значительное внимание на переговорах было уделено торгово-экономическим отношениям.

"Важное значение для них имеет дальнейшая либерализация двусторонней торговли, а существенно нарастить ее объемы может подписание соглашения о свободной торговле", - заявил Зеленский.

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В то же время, как заявил Зеленский, в Украине и Турции хорошо понимаем, что подписание соглашения о ЗСТ является очень ответственным шагом, который необходимо сделать с соблюдением национальных интересов каждой из сторон.

"Мы договорились с господином президентом Эрдоганом о том, что соответствующие учреждения наших стран проведут очень предметный аудит всех спорных моментов и найдут взаимный компромисс, который откроет для нас путь к подписанию этого важного документа", - подчеркнул Зеленский.

В свою очередь, Эрдоган выразил веру, что обеим странам как можно скорее удастся подписать это соглашение. "И таким образом достигнем нашей цели, чтобы объем торговли составил $10 миллиардов (в год - УНИАН)", - подчеркнул Эрдоган.

Что этому предшествовало

В марте 2016 года Украина и Турция возобновили переговоры о зоне свободной торговли, которые были прекращены в 2013 году.

В ноябре 2018 года президент Турции заявил, что работа по подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной должна завершиться до конца года. "Мы верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели – торговый баланс в $10 млрд", - сказал он.

В 2018 году товарооборот между странами составил около $4 млрд.

В 2020 году товарооборот между Турцией и Украиной составил $5 млрд.

В феврале 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что товарооборот между Украиной и Турцией должен увеличиться до $10 млрд.

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Автор: Виталий Саенко