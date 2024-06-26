До нападения установка CDU-6 могла перерабатывать около 25 710 тонн нефти в день.

Российская нефтяная компания Лукойл, возобновила работу ключевого оборудования для переработки нефти на НПЗ НОРСИ после атаки беспилотника в марте.

Издание Reuters пишет, что установка перегонки нефти CDU-6, которая остановилась 12 марта, возобновила переработку 22 июня. Этот шаг, вероятно, ослабит беспокойство по поводу возможного дефицита бензина в то время, когда правительство обсуждает, стоит ли продолжать экспорт бензина в июле.

Нефтеперерабатывающий завод NORSI в Нижегородской области может перерабатывать около 17 миллионов тонн нефти в год, или 340 000 баррелей в день. Обычно здесь производится 11% российского бензина. Сообщается, что установка работает примерно на 60% мощности, перерабатывая около 15 800 тонн в день.

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До нападения установка CDU-6 могла перерабатывать около 25 710 тонн нефти в день, или около 9 миллионов тонн в год, что превышало совокупную мощность трех других основных установок завода - CDU-1, CDU-2 и CDU-5.

Когда CDU-6 была отключена, NORSI перерабатывала в среднем 22 000 тонн нефти в сутки. В феврале она перерабатывала в среднем около 42 250 тонн в сутки.

Удары по российским НРЗ - последниие новости

Спецназовцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Республике Адыгея.

Позже беспилотники СБУ и ВСУ устроили переполох на полигоне и трех НПЗ в Краснодарском крае.

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