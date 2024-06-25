Аналитик убежден, что Россия почти не почувствовала последствий этих ударов, зато именно в отместку за эти удары оккупанты уничтожили почти все ТЭС Украины.

Украинские дроновые удары по российским НПЗ в среднесрочной перспективе показывают себя не слишком эффективными и не наносят России уж очень ощутимого ущерба. Об этом пишет эксперт берлинского Карнеги Центра "Россия Евразия" Сергей Вакуленко в авторской публикации для Foreign Affairs.

Он подсчитал, что с октября Украина осуществила не менее 20 атак на российские НПЗ. По его мнению, "атаки имели ограниченное влияние на производство топлива в России", а "их последствия длились недолго". Он отметил, что главным эффектом этих ударов стало то, что Россия прекратила экспорт более дорогих готовых нефтепродуктов и вместо них увеличила экспорт более дешевой сырой нефти.

"Российские нефтяные компании действительно, вероятно, потеряли около 15 долларов США за баррель дохода от нефти, которую им пришлось экспортировать в сыром, а не очищенном виде. Но это капля в море по сравнению с общими доходами России от нефти", - заявил он.

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По подсчетам Вакуленко, валовые потери России от перехода с экспорта нефтепродуктов на экспорт нефти в апреле 2024 года составили ориентировочно 135 миллионов долларов. Это при том что общая выручка от экспорта нефти в апреле составила более 16 миллиардов долларов.

"Импорт Россией топлива из Беларуси - один груз поезда, что составляет менее половины процента недельного потребления бензина в России - не означает, что Россия испытывает общенациональный дефицит топлива", - добавляет аналитик.

В конце концов в мае Кремль отменил запрет на экспорт бензина после того, как выяснилось, что в России есть много лишнего бензина на складах, утверждает он. Из 12 крупных нефтеперерабатывающих заводов, которые Украина повредила в период с января по май, половина была возвращена к полной работе в течение трех недель, а остальные - в течение трех месяцев, добавляет аналитик.

"Практические последствия нападений на нефтеперерабатывающие заводы были относительно небольшими и кратковременными; они мало повлияли на мировую экономику именно потому, что мало повлияли на Россию. Чтобы реально повлиять на исход войны, Украине придется резко усилить эти атаки, гораздо существеннее уменьшив объемы нефти, которую Россия может переработать, и усложнив для России поставки достаточного топлива для своей армии и внутренней экономики", - считает Вакуленко.

Вместе с тем аналитик считает, что российская кампания ракетных ударов по украинским электростанциям весной-летом этого года стала местью России именно за удары по НПЗ.

Контраргументы

Группа аналитиков - Майкл Либрайх, Лаури Милливирта и Сэм Винтер-Леви - сделали ряд замечаний к анализу Сергея Вакуленко.

Они отмечают, что настоящую цену ударов по российским НПЗ трудно определить, поскольку Кремль недавно засекретил статистику нефтегазовой отрасли. Вместе с тем независимые оценки свидетельствуют, что украинские удары лишили Россию 10-15% ее нефтеперерабатывающих мощностей в первом квартале 2024 года.

"Это значительные, хотя и не разрушительные, расходы для российской военной машины. Производство и развертывание беспилотников, которые могут выводить из строя нефтеперерабатывающие заводы, гораздо дешевле, чем ремонт этих нефтеперерабатывающих заводов; ремонт станет дороже, поскольку Россия будет вынуждена истощать свои запасы специализированного западного оборудования", - говорят аналитики.

Также они отвергают тезис о том, что Россия начала уничтожать украинские электростанции в ответ на удары по НПЗ. Они напоминают, что агрессор уничтожал украинскую энергетическую инфраструктуру задолго до того, как украинцы начали атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Удары по российским НПЗ: последние новости

Как писал УНИАН, на днях беспилотники СБУ и ВСУ устроили переполох на полигоне и трех НПЗ в Краснодарском крае. В частности под удар попали Афипский, Ильский и Краснодарский нефтеперерабатывающие заводы.

За день до того спецназовцы СБУ поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" в Тамбовской области и нефтебазы "Энемская" ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Республике Адыгея. На этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которую использовала российская армия.

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