Каждый пятый книжный магазин может закрыться до конца года – эксперт

Кроме этого, эксперт прогнозирует падение суммарного тиража в 2020 году на 60% (без учёта учебников) по сравнению с 2019 годом.

Около 20% книжных магазинов и коло 10% украинских издательств могут закрыться к концу 2020 года из-за отсутствия должной поддержки государством этого сектора экономики во время карантина.

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Об этом сообщил генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Думаю, пора подумать о том, с какими результатами книжный рынок подойдёт к концу года. Предполагаю: закрытие 20% книжных магазинов, закрытие 10% издательств", - написал он.

Кроме этого, эксперт прогнозирует падение суммарного тиража в 2020 году на 60% (без учёта учебников) по сравнению с 2019 годом, рост бумажного и электронного пиратства, трёхкратное падение покупки прав на перевод зарубежных хитов; падение оборота книжной торговли в 2020 году на 40%, падение количества изданных наименований на 35%.

Красовицкий подчеркнул, что такой сценарий был бы невозможен, если бы государство оказало поддержку еще в марте.

"И да, этого бы не произошло, если бы действия государства по спасению рынка произошли бы в марте, как у коллег за рубежом, а не в августе, как мы надеемся", - написал он.

Как сообщал УНИАН, согласно опросу представителей украинского медиасообщества, проведенного Национальным союзом журналистов Украины (НСЖУ), более 80% украинских СМИ (онлайн-издания, телерадиокомпании, региональные газеты) теряют рекламодателей из-за введения в Украине карантинных мер и экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Справка УНИАН. "Фолио" - одно из крупнейших украинских книжных издательств. Было основано в 1991 году Александром Красовицким. В 2019 году "Фолио" выпустило 512 наименований книг общим тиражом 624 768 экземпляров.

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