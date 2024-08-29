В течение первого полугодия 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили ряд коррупционных схем и арестовали около 350 млн грн у подозреваемых в коррупции лиц.
Всего в первом полугодии 2024 года по делам НАБУ и САП по коррупции на УЗ на счетах подозреваемых и подконтрольных им юридических и физических лиц арестовано 262 млн грн, 1,3 млн долларов, 754 тыс. евро, а также большое количество объектов движимого и недвижимого имущества, пишет Rail.insider.
Так, по информации правоохранителей, разоблачены две организованные группы, которые присвоили 117 млн грн УЗ при закупке кабельно-проводниковой продукции. Руководитель первой, предприниматель, разработал схему поставки продукции по завышенным ценам, а другая организованная группа, в состав которой входили должностные лица УЗ, за определенный процент от суммы закупок обеспечивала победу в тендерах подконтрольных предпринимателю компаний.
Другая преступная группа присвоила во время войны 94,8 млн грн. Ее лидер через служащих Укрзализныци добился избрания поставщиком силовых трансформаторов "нужной" компании, которая через фирму-прокладку из Болгарии продала Укрзализныце трансформаторы по цене, искусственно увеличенной почти вдвое. Подозрения получили семь человек.
Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян призвал правительство уволить менеджмент Укрзализныци: по его словам, его деятельность неэффективна, и способствует только развитию коррупции в госкомпании.
Напомним, руководитель УЗ Евгений Лященко заявил, что компания планирует убытки на конец года, хотя сейчас фиксирует прибыль в размере 3,1 млрд грн. И предложил в очередной раз повысить тариф на грузовые перевозки, которые уже во время войны выросли на рекордные 70%.