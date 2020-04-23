Спад промпроизводства в Украине в марте ускорился до 7,7%

По сравнению с февралем, промпроизводство в марте выросло на 3,6% без учета корректировки на эффект календарных дней и упало на 1,3% - с учетом корректировки.

Спад промышленного производства в Украине в марте 2020 года в годовом выражении – к марту 2019 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 7,7% после падения на 1,5% в феврале.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в марте в годовом выражении упало на 8,6%.

По сравнению с предыдущим месяцем, промпроизводство в марте выросло на 3,6% без учета корректировки на эффект календарных дней и упало на 1,3% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в марте в производстве автотранспортных средств, прицепов, полуприцепов и других транспортных средств – на 27,7%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 23,9%, добыче каменного и бурого угля – 19%, текстильном производстве и производстве одежды – 16,9%.

Рост в годовом выражении зафиксирован в производстве фармацевтических продуктов и препаратов – на 21,8%, производстве химических веществ и химической продукции – на 2,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.