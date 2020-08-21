АМКУ открыл дело против Roshen
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
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Согласно сообщению, Roshen является крупнейшим в Украине производителем кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний имела признаки монопольного положения на этом рынке.
"По имеющейся у АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.
В чем суть претензии
Также сообщается, что в 2019 году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), Roshen усилила рыночную власть и повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.
"При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил объективных причин для повышения цен", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.
Размах Roshen
Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.
Roshen и суды
- 25 мая 2020 года появилась информация о том, что Roshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка".
- 29 января 2020 года стало известно о том, что Roshen судится с производителем мороженого за бренд "Киевский торт".
- В сентябре 2019 года Roshen судился за исключительно право использовать красную ленту при упаковке тортов.
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