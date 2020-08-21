АМКУ открыл дело против Roshen

По информации АМКУ, в 2018-2019 годах компания Roshen без объективных причин поднимала цены на патоку собственного производства.

Антимонопольный комитет Украины открыл дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Читайте такжеRoshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка"

Согласно сообщению, Roshen является крупнейшим в Украине производителем кукурузной патоки, а в 2018-2019 годах группа компаний имела признаки монопольного положения на этом рынке.

"По имеющейся у АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа Roshen течение 2018 года устанавливала разные цены, а также разные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик", - говорится в сообщении.

В чем суть претензии

Также сообщается, что в 2019 году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов), Roshen усилила рыночную власть и повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей.

"При этом в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил объективных причин для повышения цен", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.

Размах Roshen

Корпорация Roshen - один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. Общий объем производства кондитерских изделий в корпорации составляет 450 тысяч тонн в год. В состав Roshen входят украинские фабрики (Киевская, две производственные площадки в Виннице, Кременчугская); две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем.

Roshen и суды

25 мая 2020 года появилась информация о том, что Roshen судится с российской компанией из-за этикетки для конфет "Ромашка".

29 января 2020 года стало известно о том, что Roshen судится с производителем мороженого за бренд "Киевский торт".

В сентябре 2019 года Roshen судился за исключительно право использовать красную ленту при упаковке тортов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Коваленко