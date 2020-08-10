Kodak может лишиться крупного кредита от США, поднявшего акции компании на 1000%

После информации о выдаче кредита акции компании подорожали на 1167% - до $33,20. Их стоимость достигала $60 за акцию.

Американская компания Eastman Kodak может потерять кредит от американских властей на $765 млн для производства фармацевтических ингредиентов, помогающих бороться с пандемией коронавируса.

Корпорация по финансированию международного развития США, которая должна была предоставить займ, сообщила в Twitter, что «недавние заявления о предполагаемых правонарушениях вызывают серьезную обеспокоенность».

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«Мы не будем принимать дальнейшие шаги, пока эти обвинения не будут сняты», — отметили в ведомстве.

Акции

О том, что компания получит кредит на $765 млн, было официально объявлено 28 июля. В результате за два дня акции компании подорожали на 1167% - до $33,20. Их стоимость достигала $60 за акцию.

Несколькими днями ранее высокопоставленные члены Конгресса США от Демократической партии призвали федеральных регуляторов проверить операции с ценными бумагами, совершенные компанией и ее руководством примерно в то время, когда они узнали, что Kodak получит кредит.

Проверки

Агентство Reuters отмечает, что некоторые топ-менеджеры компании получили опционы за день до официального объявления о кредите.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проводит проверку в связи с возможными нарушениями. По данным издания, регулятор проверяет то, как Kodak контролировала процесс раскрытия информации о кредите, информация о котором начала появляться еще 27 июля, что привело к скачку стоимости акций компании в этот день на 25%. По информации СМИ, Kodak поделилась информацией о соглашении между компанией и администрацией президента США Дональда Трампа со СМИ до публикации сообщения. Позднее ряд медиакомпаний опубликовал эти данные, которые затем были удалены по запросу Kodak.

Kodak

Компания Kodak известна как производитель фотоматериалов, оборудования, расходных материалов и программного обеспечения для офсетной, цифровой и функциональной печати. В настоящее время деятельность компании больше связана с химической отраслью, чем с производством фотоматериалов. После появления информации о возможных нарушениях акции Kodak начали дешеветь. На закрытии торгов в пятницу, 7 августа, они торговались по $14,88 за акцию.

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