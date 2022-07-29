Теперь наш город стал еще более оснащенным, что касается защиты от пожаров, в частности, в результате ракетных обстрелов, отметил мэр.

Мэр Киева Виталий Кличко передал спасателям и медикам партию спецавтомобилей и снаряжение от иностранных партнеров. Об этом сообщает сайт КГГА.

"Сегодня, благодаря нашим иностранным друзьям и партнерам, которые поддерживают Украину и Киев в борьбе с российским агрессором, столица получила спецавтомобили и снаряжение. Речь идет о 12 пожарных и пожарно-спасательных автомобилях и 7 каретах скорой помощи от немецких и польских партнеров. А также спасательное снаряжение из Швейцарии", - сказал Кличко.

В частности, мэр Киева передал спасателям 2 новых и сверхсовременных автомобиля Renault для пенного тушения пожаров. Немецкие партнеры собрали средства на эти автомобили, а поляки обеспечили их производство в кратчайшие сроки. Еще 7 пожарных авто столицы передал город-побратим Киева - Лейпциг. А 3 спецавто передали громады небольших немецких городов.

Также в качестве помощи от городов-побратимов Киев получил 7 карет скорой помощи: 5 от города Гамбурга и 2 - от Лейпцига.

"Теперь наш город стал еще более оснащенным, что касается защиты от пожаров, в частности, в результате ракетных обстрелов. Ведь сегодня, в условиях войны, нам очень важно быстро и эффективно реагировать, чтобы спасти жизнь людей. И Киев делает все, что может, чтобы наши службы были обеспечены всем необходимым", - сказал Виталий Кличко.