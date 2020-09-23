Рассматривая поведение украинских органов власти как государственное рейдерство и попытку экспроприации инвестиций, китайские инвесторы из Skyrizon направили КМУ в лице Министерства юстиции претензию.

Группа DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее китайские партнеры Skyrizon повторно подали заявку в Антимонопольный комитет Украины на согласование покупки пакета акций АО «Мотор Сич».

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

Как известно, китайские акционеры АО «Мотор Сич, не могут приступить к управлению компанией с 2017 г. В течение всего этого периода времени деятельность «Мотор Сич» заблокирована из-за ряда арестов, наложенных в рамках уголовных дел трехлетней давности, в которых нет подозреваемых и которые даже не расследуются. А АМКУ, в свою очередь, под формальными предлогами не рассматривает заявку Skyrizon, которая ранее подавала документы совместно с госконцерном «Укроборонпром», но после фактического отказа государства заниматься «Мотор Сичью» объединила усилия с DCH, одной из самых мощных украинских диверсифицированных бизнес-групп.

Рассматривая поведение украинских органов власти как государственное рейдерство и попытку экспроприации инвестиций, китайские инвесторы из Skyrizon направили КМУ в лице Министерства юстиции претензию с информацией о намерении начать международный арбитраж против государства Украина для компенсации убытков свыше $ 3,5 млрд. И в конце текущего месяца согласно действующему законодательству должна быть создана межведомственная рабочая группа в лице представителей ОП, РНБО, АМКУ, ГПУ, СБУ, профильных министерств.

Озабоченность китайских инвесторов «Мотор Сич» связана как с финансовым ущербом, который они понесли, инвестировав более $1 млрд., так и с плачевным положением дел на предприятии. «Компания «Мотор Сич» быстро приходит в упадок, и мы как инвесторы несем огромные убытки», — прокомментировал действие незаконных арестов Ван Цзин, ключевой акционер компаний Beijing Xinwei Technology Group и Beijing Skyrizon, которые в 2016 году приобрели акции АО «Мотор Сич», в видеообращении, предоставленном РБК-Украина. По его словам, происходящие вокруг компании «Мотор Сич» процессы лежат вне сферы бизнеса: «Как инвестора, меня очень удивляет один вопрос — почему кроме нас никого по-настоящему не волнует вопрос выживания «Мотор Сич»? Чтобы получить бóльшую долю рынка на крупнейшем, наиболее быстрорастущем в мире китайском рынке, занять на нем более сильные позиции и получить перспективы развития, компания должна сформулировать и реализовать стратегический среднесрочный и долгосрочный план развития своей продукции и услуг», — говорит Ван Цзин, и задается риторическим вопросом, кто же ответит за десятки тысяч безработных специалистов в случае банкротства компании с более чем столетней историей.

Как сообщалось ранее, 14 сентября 2020 года Шевченковский районный суд Киева в очередной раз отверг ходатайства адвокатов акционеров компании и отказался снимать аресты с акций АО «Мотор Сич». Адвокаты заявили, что своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются «заморозить» нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров. Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку.

Эксперты прогнозируют, что будущий неизбежный развал следствия по надуманным уголовным делам и отмена арестов станут «явкой с повинной» для многих участников схемы захвата и блокирования «Мотор Сич» — уголовные обвинения за крах завода и диверсию развернутся против государственных функционеров, связанных с предыдущей и действующей властью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН