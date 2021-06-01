Лишь 5% оценивают ситуацию как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую".

Граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране, 60% опрошенных оценивают ее как «очень плохую» или «достаточно плохой».

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

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Лишь 5% опрошенных оценивают экономическую ситуацию в стране как «хорошую» или «очень хорошую», а 32% - как «не плохую и не хорошую». Вместе с тем, эти оценки несколько лучше, чем в начале этого года - в конце января - начале февраля 69% опрошенных оценивали ее как «очень плохую» или «достаточно плохую», 2% - как «хорошую» или «очень хорошую», 26% - как «не плохую и не хорошую».

Немного лучше оценивается опрошенными уровень благосостояния их семьи (36% оценивают его как «очень» или «достаточно» плохой, 48% - как «не плохой и не хороший», 14% - как «хороший» или «очень хороший»). Так же, как и оценка экономической ситуации в стране, оценка благосостояния семьи несколько улучшилась по сравнению с началом года (тогда соответствующие показатели составляли 43%, 46% и 7%).

Также отмечается, что граждане не слишком верят в быстрые перемены в экономической сфере: только 12% респондентов считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% - надеются, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи. Чаще в ближайшие месяцы граждане ожидают ухудшения ситуации: 22% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, 18% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидают изменений в этих сферах).

Вместе с тем, ожидание изменений в краткосрочной перспективе менее пессимистично, чем в конце января - начале февраля этого года (тогда ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев ожидали 32% опрошенных, а ухудшение благосостояния собственной семьи - 24%). Еще хуже были эти показатели в декабре прошлого года: ухудшение экономической ситуации в стране в течение ближайших 3 месяцев тогда ожидали 41% опрошенных, а ухудшение благосостояния своей семьи - 32%.

Относительное большинство (49%) респондентов признают за государством право вмешательства в экономические процессы (против этого выступают лишь 21% опрошенных). Подавляющее большинство (87%) указывают на необходимость помощи социально незащищенным слоям населения. 79% респондентов подчеркивают, что государство должно помогать гражданам решать их проблемы без чрезмерного вмешательства в их жизнь. Так же подавляющее большинство (74%) не поддерживают признание за государством права вмешательства в личную жизнь граждан.

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос с 21 по 26 мая.

Методом интервью «лицом к лицу» было опрошено 2017 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинцы и отдых

Согласно исследованию рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчет», результаты которого были опубликованы 31 мая 2021 года, из-за нехватки денег каждый второй украинец проведет отпуск на отечественном курорте.

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Автор: Леся Лещенко